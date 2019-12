Grecia: ministro Giustizia firma estradizione in Francia per cittadino russo Vinnik

- Il ministro della Giustizia greco Konstantinos Tsiaras ha firmato l'ordine di estradizione in Francia per il cittadino russo Alexander Vinnik: lo ha confermato Timofei Musatov, capo del gruppo di avvocati che rappresenta il cittadino russo, parlando all'agenzia di stampa "Tass". Musatov ha dichiarato che sarà presentato un ricorso contro questa decisione. "La richiesta di estradizione della Francia è scaduta, non è più valida", ha spiegato l'avvocato secondo cui il ricorso sarà presentato entro 24 ore. Vinnik è stato arrestato in Grecia nel luglio 2017, su richiesta degli Stati Uniti, dove è accusato di riciclaggio di denaro per 9 miliardi di dollari tramite una piattaforma di trading online. (Gra)