Libia: Mosca preoccupata per possibile invio militari turchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziale dispiegamento di truppe turche in Libia preoccupa Mosca. Lo ha dichiarato ai giornalisti una fonte del ministero degli Esteri russo, commentando la dichiarazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulla sua disponibilità a fornire assistenza militare a Tripoli. Mosca è preoccupata anche per il memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della sicurezza tra Ankara e Tripoli. L’intesa “fa scattare molte domande, viola gli interessi dei paesi vicini”, ha detto la fonte, secondo cui “la situazione è complicata”. “Le interferenze militari esterne possono complicare la situazione in un momento in cui il conflitto non è ancora risolto”, ha concluso. (segue) (Rum)