Ruanda: tribunale di Bruxelles emette prima condanna per genocidio

- Un tribunale di Bruxelles ha dichiarato un ex alto funzionario del Ruanda, Fabien Neretse, colpevole di genocidio per il suo ruolo avuto nei massacri del 1994 nel paese africano. Nereste, come riferisce la stampa internazionale, è il primo imputato a essere condannato in Belgio per una simile accusa e ora rischia una possibile condanna all'ergastolo. La sentenza sulla condanna è attesa per oggi. Neretse, influente uomo d’affari durante la presidenza di Juvenal Habyarimana, è stato anche condannato per crimini di guerra per aver ordinato l'omicidio di 11 civili a Kigali mentre è stato ritenuto non colpevole per quello di altre due persone in una zona rurale a nord della capitale, avvenuti rispettivamente nell'aprile e nel luglio 1994. Neretse, direttore della compagnia nazionale ruandese di produzione del caffè Ocir-Café tra il 1989 e il 1992, è stato arrestato nel 2011 in Francia dove si era ricostruito una vita professionale come rifugiato, e ha trascorso solo pochi mesi in custodia cautelare. La condanna in Belgio è stata resa possibile grazie a una legge approvata nel 1993 in base alla quale i tribunali belgi godono della giurisdizione universale per perseguire crimini di genocidio, di guerra e contro l'umanità ovunque essi abbiano avuto luogo. Finora Bruxelles ha già condotto quattro processi e condannato otto autori di omicidi in relazione al genocidio del Ruanda (ex colonia belga), tuttavia Neretse è il primo imputato a essere specificamente condannato per l'accusa più grave, ovvero quella di genocidio. (Res)