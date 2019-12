Italia-Balcani: Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la nuova vita degli esuli protetti dalla Nato

- La Nato ha contribuito a garantire che gli esuli dell'Istria, del Carnaro e della Dalmazia potessero cominciare una nuova vita in paesi liberi, democratici e sicuri: è bene ricordarlo nel momento in cui l'assetto della Nato è in discussione. Lo scrive in una nota Renzo Codarin, presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. “I nostri connazionali dell'Istria, del Carnaro e della Dalmazia sperimentarono tra i primi in Italia le logiche della Guerra fredda come contrapposizione tra un occidente libero e democratico, che 70 anni fa dette vita alla Nato come strumento di difesa, ed un blocco comunista totalitario”, ha detto Codarin. “Dopo le avvisaglie delle prime uccisioni nelle foibe avvenute all'indomani dell'8 settembre 1943, i nostri connazionali patirono le stragi commesse dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito a guerra finita nei Quaranta giorni del maggio-giugno 1945. Seguì lo stillicidio di uccisioni nella zona sotto amministrazione militare jugoslava, in cui andava consolidandosi la dittatura di Belgrado”, ha aggiunto Codarin. (segue) (Res)