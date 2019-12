Italia-Balcani: Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la nuova vita degli esuli protetti dalla Nato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accoglienza concessa ai fuggitivi dalle dittature comuniste che andavano rafforzandosi in Europa, spiega Codarin, “consentì anche a migliaia di esuli giuliani, fiumani e dalmati di trovare una nuova sistemazione in grandi paesi che avrebbero fatto parte dell'alleanza atlantica o ne sarebbero stati partner (Stati Uniti, Canada, Australia). L'amore per la patria e per la libertà che contraddistingue l'italianità adriatica non poteva sopravvivere sotto l'oppressione titoista, ma si salvò, benché costretto all'esilio, grazie alla Nato, che ha garantito la pace, la sicurezza e la libertà in un'Europa uscita annichilita dalla Seconda guerra mondiale e nel mondo occidentale". In questo modo, conclude Codarin, si “crearono così i presupposti affinché gli esuli adriatici potessero cominciare una nuova vita in paesi liberi, democratici e sicuri: è bene ricordarlo nel momento in cui l'assetto della Nato è in discussione”. (Res)