Ue: i leader catalani Puidgemont e Comin oggi al Parlamento

- I leader catalani, Carles Puidgemont e Antoni Comin, eletti alle europee di maggio scorso, andranno oggi al Parlamento europeo e riceveranno un badge provvisorio da parlamentari valido per la giornata di oggi. Questo a quanto si apprende a Bruxelles. Puidgemont e Comin riceveranno informazioni dai servizi parlamentari sul loro mandato e sui loro diritti finanziari, mentre dal 6 gennaio potranno ritornare e ricevere il badge definitivo da parlamentari e completare le procedure di accredito. Nel frattempo, sarà pronto il testo dei servizi giuridici del Parlamento europeo che confermerà ai due lo status di parlamentare. Questo avviene dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Ue di ieri sull'altro leader indipendentista catalano, attualmente in carcere, Oriol Junqueras. I tre, eletti alle ultime europee, non hanno potuto prendere funzione perché, secondo la legge nazionale, prima avrebbero dovuto prestare giuramento sulla Costituzione spagnola. (segue) (Beb)