Ue: i leader catalani Puidgemont e Comin oggi al Parlamento (2)

- Una cerimonia obbligatoria per ottenere il seggio a Bruxelles a cui i tre catalani non hanno preso parte: a Junqueras non è stato permesso di uscire dal carcere, mentre Puidgment e Comin, in autoesilio in Belgio, hanno deciso di non rientrare in Spagna in modo tale da evitare un sicuro arresto. Dunque Madrid non ha trasmesso all'Europarlamento la proclamazione dell'elezione dei tre catalani e di conseguenza l'Europarlamento non li ha fatti entrare in carica. Questo fino a ieri, quando la sentenza della Corte ha stabilito che una persona eletta al Parlamento europeo acquisisce la qualità di membro di questa istituzione, beneficiando di conseguenza delle collegate immunità parlamentari, a partire dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali, e non, quindi, da quando presti giuramento. (Beb)