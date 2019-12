Romania: presidente Iohannis promulga legge su libertà vigilata

- Il presidente della Romania Klaus Iohannis ha promulgato oggi la legge sulla libertà vigilata. Il progetto di legge è stato avviato da Partito nazionale liberale (Pnl) – al governo - ed è stato unito a quello dell'Unione salvate Romania (Usr). Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". La Camera dei deputati di Bucarest, decisionale in questo caso, ha adottato all'inizio del mese il progetto relativo all'abrogazione della legge sulla libertà vigilata con 272 voti a favore e 5 astensioni. La normativa è entrata in vigore nell'autunno del 2017 e ha generato la liberazione anticipata di migliaia di detenuti, che successivamente hanno commesso altri reati. Il ministro della Giustizia, Catalin Predoiu, ha spiegato di recente che la redazione "difettosa" della legge ha messo in pericolo i cittadini romeni. Egli ha precisato che il ministero che dirige ha elaborato una normativa transitoria contenente le misure che saranno applicate in futuro nei penitenziari la cui situazione ha determinato la presentazione di ricordi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu). (Rob)