Milano: bimbo caduto a scuola, Procura indaga due maestre e bidella per omicidio colposo per omessa vigilanza

- Due maestre di 42 anni e 37 anni e una collaboratrice scolastica di 58 sono state iscritte dalla Procura di Milano nel registro degli indagati per la morte del bambino di quasi sei anni precipitato lo scorso 18 ottobre dal secondo piano della scuola elementare "Giovanni Battista Pirelli". Le tre donne, che sono state già interrogate dal pm Letizia Mocciaro, sono indagate per omicidio colposo per omessa vigilanza. Secondo quanto appreso gli investigatori hanno accertato che il palazzo che ospita la scuola è completamente a norma e che senza l'utilizzo di una sedia il piccolo non sarebbe mai riuscito ad arrampicarsi sulla balaustra. (Rem)