Monza: blitz antidegrado della Polizia locale, emessi 11 ordini di allontanamento

- La Polizia Locale di Monza ha emesso undici "ordini di allontanamento" e sedici verbali per violazioni relative a situazioni di bivaccamento, consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico e di accattonaggio. Sono questi i risultati del blitz della Polizia Locale di martedì e mercoledì. Un'operazione resa possibile dall'applicazione del nuovo Regolamento comunale di Polizia urbana, approvato in Consiglio comunale lo scorso 18 novembre. "Si tratta della prima operazione concreta dopo l'entrata in vigore del Regolamento comunale di Polizia urbana che si conferma uno strumento operativo a supporto del lavoro degli agenti di Polizia Locale e di tutte le altre forze dell'ordine", spiega in una nota l'assessore alla Sicurezza Federico Arena. "È anche - prosegue - una risposta a chi in questi giorni ha imbrattato i muri della nostra città con scritte vergognose: non ci facciamo intimidire da nessuno. Noi lavoriamo per la sicurezza dei nostri cittadini e non arretreremo di un millimetro. Indietro non si torna. Altri controlli continueranno senza sosta per portare in città sempre più decoro e sicurezza". I controlli della Polizia Locale si sono concentrati soprattutto nelle aree e vie del centro storico cittadino, ma anche in periferia e, in particolare, presso gli ingressi dell'Ospedale San Gerardo di Monza. Nell'ambito di tali operazioni sono stati emessi gli undici «Ordini di allontanamento» e i sedici verbali per un valore complessivo di 2.400 euro con cui sono stati sanzionati e contestati i bivaccamenti, il consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico e l'accattonaggio. Dodici gli agenti impiegati, di cui tre in abiti civili, nell'operazione. (segue) (com)