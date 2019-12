Monza: blitz antidegrado della Polizia locale, emessi 11 ordini di allontanamento (2)

- In area Cambiaghi gli agenti di Polizia Locale hanno identificato cinque persone, un italiano, un rumeno e tre marocchini, che bivaccavano stesi a terra sotto i portici dove sono ubicati uffici pubblici e una banca, bevendo birre in bottiglia. I cinque avevano, inoltre, acceso una griglia provocando una consistente coltre di fumo. In corso Milano, in prossimità di largo Mazzini, e in via Italia sono stati identificati una donna e un uomo di origine rumena che chiedevano l'elemosina, limitando la fruibilità degli spazi pubblici, ostacolando il passaggio dei passanti e rendendo difficile l'ingresso alle attività commerciali. Per entrambi è stato emesso l'ordine di allontanamento. Il blitz è proseguito mercoledì nelle vie del centro storico e in via Spalto Piodo dove gli agenti hanno controllato cinque ragazzi maggiorenni non residenti a Monza che bivaccavano e consumavano bevande alcoliche, in particolare vodka in bottiglia, alle 11.30 del mattino. All'ingresso dell'Ospedale un venditore abusivo, che esponeva a terra ombrelli in vendita, è fuggito alla vista degli uomini del Comando di Polizia Locale, abbandonando una decina di ombrelli che venivano posti sotto sequestro. (com)