Agroalimentare: controlli dei Nas in 1.300 aziende olearie e vitivinicole

- Il Comando carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha eseguito, negli ultimi mesi, una mirata strategia di controllo nel settore oleario e vitivinicolo, due tra i principali comparti della produzione agro-alimentare italiana, ispezionando 1.377 aziende ed esercizi produttivi e commerciali. Complessivamente, i Nas hanno deferito alle Autorità giudiziarie 18 persone e sanzionato ulteriori 260 responsabili di attività di settore nonché eseguito il sequestro di prodotti irregolari a base di vino ed olio per un valore commerciale pari a 4 milioni di euro. Nel comparto vitivinicolo le ispezioni sono state 655, delle quali 162 con esiti irregolari, contestando 10 violazioni penali e 248 amministrative per un totale di 210 mila euro di valore. Significativo il volume commerciale riscontrato irregolare, con la sospensione di 31 cantine e ditte di imbottigliamento e di logistica, a causa di gravi violazioni, ed il sequestro di un milione e 680 mila litri di mosto e vino sfuso o già imbottigliato, ritenuto non idoneo al consumo, per un ammontare di 3,6 milioni di euro. Sono stati eseguiti 722 servizi ispettivi ad attori della filiera, accertando 110 situazioni di irregolarità presso altrettante aziende ed esercizi commerciali. Le 144 violazioni amministrative contestate, per un ammontare complessivo di 160 mila euro di sanzioni pecuniarie, sono essenzialmente riconducibili alla carente pulizia degli impianti e delle aree di lavorazione, alla loro scarsa manutenzione, nonchè all’omessa applicazione delle procedure di tracciabilità e di registrazione dell’olio prodotto. (segue) (Ren)