Agroalimentare: controlli dei Nas in 1.300 aziende olearie e vitivinicole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alcuni casi il mancato inserimento dell’olio nei registri di produzione era direttamente collegato allo stato di abusività di alcuni frantoi. In questi casi e nelle situazioni igienicamente più compromesse, i Nas hanno sospeso 15 attività ed eseguito il sequestro di oltre 31 mila litri di olio. Proprio nella fase esecutiva del piano di controlli, il Nas di Firenze ha concluso un’indagine, svolta tra le provincia di Firenze e Foggia, che ha portato all’arresto di due persone ed il deferimento di ulteriori 12 per i reati di frode in commercio, riciclaggio e ricettazione di ingenti quantità di olio di semi etichettato fraudolentemente come olio extravergine di oliva, destinato a rifornire operatori del settore alimentare (ristoranti, panifici e venditori all’ingrosso di alimenti). Le evidenze investigative hanno consentito di riscostruite un flusso commerciale di circa 50 tonnellate di olio sofisticato messo in circuito dalla rete criminosa. (Ren)