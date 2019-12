Azerbaigian: ministro Esteri Mammadyarov riceve delegazione dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri azerbaigiano, Elmar Mammadyarov, ha ricevuto una delegazione dell'Ue guidata da Jean-Christophe Belliard, vice segretario generale, direttore politico del Servizio europeo per l'azione esterna. Durante l'incontro, riferisce un comunicato, le parti si sono scambiate delle opinioni sullo sviluppo della cooperazione tra l'Azerbaigian e l'Unione europea e hanno espresso disponibilità a proseguire sviluppare le relazioni in varie aree di reciproco interesse. Durante l'incontro è stata anche discussa l'attuale situazione dei negoziati sul nuovo accordo tra l'Azerbaigian e l'Ue. Parlando dell'attuale livello di cooperazione, Jean-Christophe Belliard ha sottolineato le ampie prospettive per l'ulteriore sviluppo delle relazioni. Il ministro Mammadyarov ha osservato che il nostro paese collabora con l'Unione europea nel quadro del Partenariato orientale e attribuisce grande importanza a questo consesso. Le parti hanno anche avuto uno scambio su questioni regionali di reciproco interesse. (Res)