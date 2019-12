Milano: scelto il progetto di restauro per Palazzo Giureconsulti

- Palazzo Affari ai Giureconsulti si rifà il look: ieri, presso la sede della Camera di Commercio, è stato premiato, in base alla graduatoria provvisoria, che sarà confermata salvo l'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dei partecipanti, il raggruppamento costituito da: Juarez Corso, Paola Mongiu, entrambi dello studio Mar office, Daniela Mannina e Fabiano Cocozza, vincitore del "Concorso internazionale di progettazione per il rinnovamento e la valorizzazione di Palazzo Affari ai Giureconsulti", promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da Parcam, azienda partecipata dell’ente che gestisce lo storico palazzo situato in Piazza dei Mercanti. Il concorso, bandito dalla Camera di Commercio nel mese di settembre 2019, aveva come obiettivo l'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica con una relazione tecnica illustrativa, che descrivesse il progetto e che comprendesse anche le indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale, gli elaborati grafici e lo schema di quadro economico dell'intervento. La valutazione della commissione si è concentrata su sei macro criteri: qualità architettonica della proposta progettuale, versatilità degli spazi, identità grafica e visiva dello spazio, illuminazione scenografica, sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. Il concorso si è svolto in un unico grado, in forma telematica, attraverso la piattaforma web “Concorrimi”, concepita dall'Ordine degli Architetti di Milano in collaborazione con l'ordine degli Ingegneri della provincia di Milano ed il Comune di Milano. (segue) (com)