Milano: scelto il progetto di restauro per Palazzo Giureconsulti (2)

- "L'obiettivo è di restituire alla città un antico e prezioso Palazzo nel cuore di Milano, completamente ristrutturato in chiave funzionale e innovativa - ha dichiarato Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Grazie al recupero e al restauro delle facciate esterne, il Palazzo recupererà l'antica bellezza e la forte connotazione identitaria e simbolica per la città". Palazzo Giureconsulti, già storico punto di riferimento cittadino quale sede di eventi istituzionali e promozionali, grazie alla collaborazione strategica tra Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Comune di Milano per la promozione della città, attraverso il brand Yes Milano, diventerà una delle location simbolo di Milano in Italia e all'estero. "Il Palazzo – aggiunge Elena Vasco - è stato individuato dalle istituzioni milanesi quale polo cittadino per le attività promozionali a favore delle imprese con servizi permanenti dedicati all'internazionalizzazione, all'attrazione di investimenti, all'innovazione digitale 4.0, alle startup, alle nuove generazioni di talenti e alla promozione turistica". "Siamo soddisfatti del fatto che un attore storico e fondamentale dell'identità milanese e dell'economia italiana abbia scelto per la seconda volta il nostro innovativo sistema concorsuale - afferma Paolo Mazzoleni, presidente dell'Ordine Architetti Milano -. #Concorrimi è un terreno fertile per la collaborazione con imprese, enti pubblici e partecipate e l'auspicio è che si possa proseguire in questa direzione anche in futuro."(segue) (com)