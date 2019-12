Fisco: Provenzano, errore togliere tassa prima casa su abitazioni di lusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io personalmente penso che sulle case di lusso sia stato un grave errore togliere (la tassa sulla prima casa, ndr). Io aumenterei la progressività fiscale ed inserirei una forma di tassazione su la rendita e quindi anche il patrimonio ed in particolare anche sulle case". Lo ha affermato Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ad Agorà Rai Tre, rispondendo a chi gli domandava se rimetterebbe la tassa sulla prima casa. (Com)