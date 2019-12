Energia: Bulgaria, 5 società scelte per offerte vincolanti su centrale nucleare Belene (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha rilanciato a marzo la procedura per la scelta di un investitore strategico nel progetto per la costruzione della centrale nucleare di Belene, situata nei pressi del Danubio e del confine con la Romania. La Compagnia elettrica nazionale (Nec) ha invitato gli investitori a costruire l'impianto, come annunciato il ministero dell'Energia con un comunicato. "L'invito offre anche l'opportunità di dichiarare un interesse ad acquisire partecipazioni di minoranza nella futura società di progetto e / o acquistare energia elettrica dalla futura centrale elettrica. Lo scopo dell'invito è quello di fornire determinate informazioni ai paesi che desiderano partecipare alla procedura” si legge nella comunicazione. (segue) (Bus)