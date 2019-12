Energia: Bulgaria, 5 società scelte per offerte vincolanti su centrale nucleare Belene (4)

- La Bulgaria vuole costruire la centrale nucleare di Belene per 9 miliardi di euro in 8 anni. Agli investitori strategici sono state assegnate diverse condizioni obbligatorie, in particolare per massimizzare l'uso delle attrezzature, che erano già state consegnate alla Bulgaria e continuare a lavorare in conformità con il progetto precedentemente approvato. Tuttavia, il costo massimo della costruzione dell'impianto è di 10 miliardi di euro, e le condizioni della sua messa in servizio non dovrebbero superare i 10 anni. I principali requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per continuare la costruzione includono la realizzazione dell'impianto a condizioni di mercato, senza garanzie statali e di acquisizione di energia elettrica prodotta dalla centrale nucleare. (Bus)