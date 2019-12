Milano: bimbo caduto a scuola, Procura indaga due maestre e bidella per omicidio colposo per omessa vigilanza (2)

- (segue) Dalla ricostruzione sembra che il bambino sia stato mandato in bagno dalle due maestre, di cui una di sostegno, e nel rientrare in classe dopo aver utilizzato i servizi abbia trovato una sedia con le rotelle in corridoio. L'ha avvicinata al corrimano e si è arrampicato sopra. Quando ha sentito e poi visto i bambini di una classe più grande uscire dall'aula al piano inferiore si è incuriosito e sporgendosi eccessivamente ha perso l'equilibrio, precipitando per oltre 11 metri. L'insegnate dell'altra classe ha raccontato agli investigatori di aver visto un'ombra, ma di aver immediatamente realizzato quanto era appena accaduto. Dopo aver fatto rientrare i suoi alunni in aula, ha iniziato a gridare per richiamare l'attenzione e attivare i primi soccorsi. (Rem)