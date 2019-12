Polonia: parere positivo commissione Giustizia a testo su responsabilità disciplinare giudici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina intorno alle 5:30, al termine di una seduta durata tutta la notte, la commissione Giustizia e diritti umani del Sejm polacco ha dato parere positivo al progetto di Diritto e giustizia (PiS) di riforma sulla responsabilità disciplinare dei magistrati. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap". La seduta è durata circa 10 ore. I membri della commissione che hanno votato a favore sono 14, mentre contro hanno votato in 10. 22 emendamenti proposti dai deputati di PiS sono stati approvati, mentre gli oltre 80 avanzati dall'opposizione sono stati cassati, ma saranno con ogni probabilità ripresentati in aula in seconda lettura. Tra gli emendamenti approvati ce ne sono alcuni che aboliscono l'obbligo per i magistrati di fornire informazioni sulla loro attività su internet quando riguarda faccende politiche. (segue) (Vap)