Polonia: parere positivo commissione Giustizia a testo su responsabilità disciplinare giudici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta della commissione è stata particolarmente burrascosa, con i deputati di opposizione che hanno ripetutamente chiesto invano la sospensione della seduta e la sua ripresa in mattinata. Critiche sono arrivate sia al contenuto delle norme che alla procedura con cui le si esamina. Per il deputato Piotr Zientarski (Koalicja obywatelska) il governo vuole che ai magistrati sia messa "la museruola e che abbiano paura". Il presidente della commissione Giustizia, Marek Ast (PiS), ha invece dichiarato che le critiche dell'opposizione non servono ad altro che ad una "photo opportunity" per i media. (Vap)