Ungheria: ministro Esteri contro il Global compact for migration (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da allora l'Onu ha abbozzato una serie di risoluzioni che fanno riferimento al pacchetto su migrazioni e rifugiati, facendo ripetuti tentativi per incorporarlo nel diritto internazionale. "La posizione dell'Ungheria è chiara. Il Global compact non deve formare parte del diritto internazionale né interamente, né parzialmente", ha ribadito Szijjarto. Il capo della diplomazia ungherese mette in guardia sul fatto che queste risoluzioni dipingono la difesa dei confini come una questione di diritti umani. Per l'Ungheria è invece una questione di sicurezza e di sovranità. (Vap)