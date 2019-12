Pd, Martina: dopo regionali nuovo soggetto democratico che rompa schemi superati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Maurizio Martina, ex segretario del Partito democratico, al Pd dopo le elezioni regionali di fine gennaio serve "una grande iniziativa originale, capace di rompere con gli schemi del passato, per dare all’Italia un nuovo soggetto democratico e progressista". "Serve un’iniziativa straordinaria - dice - per fare i democratici anche oltre il Pd, chiamando tutte le energie disponibili e portando in prima fila nuovi protagonisti che si stanno battendo per un’Italia più giusta. C’è una grande disponibilità che va riconosciuta e supportata e ora serve uno scatto in avanti coraggioso”. (Com)