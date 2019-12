Ecuador: Fmi approva esborso da 498 milioni di dollari (2)

- Il parlamento dell’Ecuador ha approvato a maggioranza la legge di riforma tributaria elaborata dal governo di Lenin Moreno. La legge è stata approvata con 83 voti a favore, otto contrari e 37 astenuti. Il testo passerà ora all'esecutivo che dovrà analizzare il contenuto e accettare la decisione dell'Assemblea o proporre nuove modifiche mediante veto. “Mi congratulo per l'impegno dei deputati del parlamento che, senza guardare alle bandiere politiche, hanno sostenuto la nostra proposta perché beneficia la maggioranza. Il progetto ritorna all'esecutivo e, con il dialogo e il consenso, continueremo a prendere decisioni per un paese migliore”, ha scritto Moreno sul suo account Twitter ufficiale. (segue) (Was)