Ecuador: Fmi approva esborso da 498 milioni di dollari (3)

- La nuova legge, concordata con l'Fmi, include tasse sui sacchetti di plastica e sulle società che fatturano oltre un milione di dollari e determina una riduzione del 10 per cento delle imposte sul reddito per i contribuenti colpiti dalle proteste sociali registrate a ottobre. La legge, inoltre, condona gli interessi e le multe legati ai finanziamenti studenteschi e a coloro che hanno contratto debiti con la banca pubblica per attività di sviluppo rurale. Dalla riforma è stata anche revocata l’eliminazione dei sussidi al combustibile, che aveva portato in piazza migliaia di persone lo scorso ottobre. Il testo approvata, che si stima possa produrre un gettito di 600 milioni di dollari, sostituisce un provvedimento depositato in precedenza dal presidente Lenin Moreno, bocciato dall'Assemblea. (segue) (Was)