India: legge cittadinanza, oltre tremila persone in custodia, proteste a Delhi e in Uttar Pradesh

- Le connessioni internet sono state bloccate fino alle 12 (ora locale) di domani, sabato 21 dicembre, in 14 distretti nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, tra i quali quello di Lucknow, la capitale statale, a causa delle proteste contro il Citizenship Amendment Act, la nuova legge sulla cittadinanza, promulgata il 12 dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Almeno 3.500 persone, di cui circa 200 nell’Uttar Pradesh, si trovano in “custodia preventiva”, secondo dati diffusi dalle autorità e pubblicati dalla stampa indiana. Gli altri distretti interessati dal blocco delle connessioni internet sono Saharanpur, Meerut, Shamli, Muzzaffarnagar, Ghaziabad, Bareilly, Mau, Sambhal, Azamgarh, Agra, Kanpur, Unnao e Moradabad. Nello Stato settentrionale una persona è stata uccisa, ieri a Lucknow, e più di 35, tra cui 16 agenti di polizia, sono rimasti feriti nelle manifestazioni. (segue) (Inn)