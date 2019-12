India: legge cittadinanza, oltre tremila persone in custodia, proteste a Delhi e in Uttar Pradesh (2)

- Anche nel Kerala, nel sud dell’India, la polizia ha dichiarato lo stato di allerta in cinque distretti settentrionali – Kasargod, Kannur, Kozhikode, Malappuram e Wayanad – in seguito alle violenze nel vicino Karnakata, dove due persone sono morte negli scontri di ieri a Mangalore. Le proteste continuano oggi anche a Nuova Delhi nella zona della moschea Jama Masjid, dove in migliaia hanno aderito alla mobilitazione non autorizzata convocata dal Bhim Army, organizzazione legata al Partito della società maggioritaria (Bsp). Il leader del Bhim Army, Chandrashekhar Azad, è sfuggito all’arresto grazie all’aiuto dei sostenitori. Dopo i fatti di ieri, il numero delle vittime dall’inizio dei disordini è salito a nove, secondo i dati della stampa nazionale e internazionale. Sei persone, infatti, erano già morte nei giorni scorsi negli scontri nell’Assam. (segue) (Inn)