India: legge cittadinanza, oltre tremila persone in custodia, proteste a Delhi e in Uttar Pradesh (5)

- Il 13 dicembre l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione: “Temiamo che il nuovo Citizenship (Amendment) Act 2019 dell’India sia di per sé fondamentalmente discriminatorio”, ha dichiarato il portavoce Jeremy Laurence in un comunicato, osservando che la norma “non estende la stessa protezione ai musulmani”. “La legge riformata sembrerebbe minare l’impegno all’uguaglianza di fronte alla legge sancito dalla Costituzione dell’India e gli obblighi dell’India ai sensi della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, delle quali l’India è parte, che proibiscono la discriminazione fondata su motivi razziali, etnici o religiosi”, si legge nella nota, in cui si avverte che, nonostante resti in vigore la legislazione generale sulla naturalizzazione, questi emendamenti potrebbero avere “un effetto discriminatorio” nell’accesso alla cittadinanza e si auspica che la Corte suprema indiana valuti attentamente “la compatibilità della legge con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani”. (segue) (Inn)