Romania: tasso di disoccupazione fermo al 3,8 per nel terzo trimestre, ma livello più alto tra i giovani

- Il tasso di disoccupazione in Romania, nel terzo trimestre del 2019, è stato del 3,8 per cento, ovvero lo stesso dato registrato nel trimestre precedente. Ma un livello più alto di disoccupazione è stato registrato tra i giovani. Lo evidenzia l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Nel periodo menzionato, il tasso di disoccupazione tra i maschi è stato del 4,1 per cento e tra le donne del 3,5 per cento. Per genere, il divario tra i due tassi di disoccupazione è stato di 0,6 punti percentuali (4,1 per cento per gli uomini e il 3,5 per cento per le donne). Per fasce d'età, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello più alto (17,9 per cento) tra i giovani (15-24 anni). (segue) (Rob)