Romania: tasso di disoccupazione fermo al 3,8 per nel terzo trimestre, ma livello più alto tra i giovani (2)

- Nel terzo trimestre dell'anno, il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni è stato del 71,8 per cento, ovvero 1,8 punti percentuali al di sopra dell'obiettivo nazionale del 70 per cento fissato nel contesto della strategia Europa 2020. Inoltre, il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è stato del 66,7 per cento, in aumento rispetto al trimestre precedente di 0,3 punti percentuali. Il tasso di occupazione è stato più elevato per gli uomini (75,7 per cento rispetto al 57,4 per cento per le donne) e per le persone delle aree urbane (67,8 per cento rispetto al 65,3 per cento nelle aree rurali). Il tasso di occupazione dei giovani (15-24 anni) è stato del 25,6 per cento. Nel terzo trimestre del 2019, la popolazione attiva della Romania era di 9.116 milioni di persone, di cui 8.766 milioni di persone occupate e 350 mila disoccupate. (Rob)