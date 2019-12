Kazakhstan: presidente Tokayev, garantire maggiori diritti all'opposizione parlamentare

- È necessario garantire maggiori diritti alle minoranze politiche in parlamento. Lo ha detto il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev durante la riunione odierna del Consiglio nazionale per la fiducia pubblica. “Abbiamo bisogno di un’opposizione parlamentare. Ci sono cittadini attivi che esprimono la loro opinione. Dovremmo prendere in considerazione le loro proposte e l'opinione pubblica. A questo proposito, dovremmo legalmente valutare le questioni delle minoranze politiche in parlamento”, ha osservato Tokayev. Il capo dello Stato ha affermato che si dovrebbe sviluppare un’alternatività del potere legislativo, ha affermato il presidente kazakho. Il presidente ha sottolineato i problemi nella creazione di partiti politici nel paese centro-asiatico. Per registrare un partito politico, sono necessari almeno 40 mila membri del partito. “Tenendo conto dell'opinione pubblica dovremmo cambiare le regole. La nostra società dovrebbe ora passare a un nuovo periodo di qualità nella formazione di un partito. Pertanto, dovremmo ridurre il numero dei membri necessari per la registrazione a 20 mila. Dovremmo introdurre gradualmente degli emendamenti alle leggi sui partiti e sulle elezioni", ha affermato Tokayev. (Res)