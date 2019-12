Puglia: Borraccino, siamo regione del Sud in cui le esportazioni sono cresciute di più

- "L'Istat ci dice che da gennaio a settembre 2019 in Italia l'export è cresciuto del 2,5%. Ma la notizia è che la Puglia è la regione del Mezzogiorno in cui le esportazioni sono cresciute di più, nella misura del 9%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Borraccino. "Dopo la Puglia - ha proseguito Borraccino - l'altro dato positivo riguarda la Campania, col 7% di crescita. Mentre le altre regioni del Sud, comprese le isole, arretrano, e in alcuni casi anche vistosamente, come la Calabria (- 22%), la Basilicata (- 19,4%) e la Sicilia (- 15,8%). La Puglia a livello nazionale occupa il terzo posto, dopo il Lazio, col + 21,4%, e la Toscana, col +17,1%. Lo sbocco sui mercati esteri ha rappresentato per la nostra regione una delle reazioni più significative alla crisi. In questo senso l'indicatore dell'export costituisce davvero un caso straordinario di resistenza e di miglioramento. Dietro questi dati c'è un intero sistema al lavoro: imprese, Università, organismi di ricerca, istituzioni, parti sociali, tutti hanno contribuito a disegnare questa Puglia che vale. E l'ha fatto anche la Regione, attraverso gli strumenti di agevolazione per le imprese, che hanno coltivato le specializzazioni dei territori accompagnandole nell'innovazione e raggiungendo a settembre 4 miliardi 162 milioni di investimenti. Le piccole imprese, guidate dalle politiche regionali, oggi collaborano anche con imprese più grandi, ampliando e migliorando le proprie attività, grazie agli investimenti in ricerca e innovazione. Sono nati così prodotti innovativi e sono stati migliorati i processi. Le Pmi hanno affrontato le sfide dell'internazionalizzazione e spesso hanno avuto successo sui mercati esteri". (segue) (Ren)