Puglia: Borraccino, siamo regione del Sud in cui le esportazioni sono cresciute di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un caso particolare - ha spiegato Borraccino - è rappresentato dalle esportazioni dalla Puglia verso gli Stati Uniti: + 25% nel primo semestre del 2019. In termini assoluti la Puglia nel 2018 ha venduto merci verso questo Paese per più di 715 milioni di euro: un volume d'affari che rappresenta da solo quasi il 9% dell'intero fatturato export pugliese. Mentre nei primi sei mesi del 2019, le vendite di merci pugliesi verso gli USA sono aumentate del 25%, la crescita a livello nazionale in direzione USA è stata del 6,1%. In termini assoluti il valore dell'export pugliese da gennaio a giugno del 2019 è stato di oltre 439,6 milioni di euro, quasi 88 milioni in più rispetto al primo semestre 2018, quando totalizzò 351,6 milioni. Sotto il profilo delle merci, le relazioni commerciali tra Puglia e Stati Uniti sono caratterizzate, per più di metà del valore dell'export pugliese verso questo Paese (ben 394,5 milioni di euro), dalle vendite di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi". "Seguono macchinari e apparecchiature (più di 91,3 milioni di euro) - ha concluso l'assessore - i prodotti alimentari (per quasi 57 milioni di euro), i mobili (per 47,6 milioni), i prodotti farmaceutici di base e i preparati farmaceutici (per 41,6 milioni di euro)". (Ren)