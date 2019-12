Ex Ilva: legale ArcelorMittal su causa civile, oggi si chiederà rinvio congiunto, non succederà nulla fino nuova udienza

- Nell'udienza civile davanti al giudice di Milano, Claudio Marangoni, "oggi si chiederà un rinvio congiunto. Il Tribunale accoglierà sicuramente questa richiesta di rinvio perché formulata da entrambi le parti sulla base di questo accordo che si sta per firmare. Da oggi alla nuova udienza che fisserà questo tribunale non succederà nulla". Così l'avvocato Ferdinando Emanuele, legale civilista del pool difensivo del gruppo siderurgico franco-indiano, pochi minuti prima dell'inizio dell'udienza a chi gli chiede come si svilupperà il contenzioso civile tra ArcelorMittal e Ilva in amministrazione straordinaria.(Rem)