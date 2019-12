Giappone-Uzbekistan: si conclude la visita ufficiale del presidente Mirziyoyev (3)

- L’Uzbeskistan intraprenderà progetti congiunti del valore complessivo di 8 miliardi di dollari con il Giappone, per rafforzare la cooperazione bilaterale in aree quali la generazione dell’energia elettrica e l’agricoltura. Lo ha annunciato il presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, in una intervista scritta concessa al quotidiano “Nikkei” in occasione della sua visita ufficiale in Giappone, iniziata martedì. Mirziyoyev, che ha in programma per oggi colloqui con il primo ministro, Shinzo Abe. Il presidente uzbeko ha dichiarato che l’ex Repubblica sovietica intende accelerare il processo di riforma politica ed economica, con l’obiettivo di ottenere quanto prima l’ammissione all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). (segue) (Git)