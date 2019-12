Libia: Sarraj chiede aiuto a cinque paesi alleati tra cui l'Italia

- Il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha inviato lettere ai capi di governo di cinque paesi considerati alleati: Algeria, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia. secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa del governo di Tripoli, Sarraj ha sollecitato "questi paesi amici ad attivare gli accordi di cooperazione in materia di sicurezza per respingere l'aggressione contro la capitale libica, Tripoli, da qualsiasi gruppo armato che opera al di fuori della legittimità statale al fine di preservare la pace sociale e raggiungere la stabilità in Libia". Nelle sue lettere, Sarraj ha anche invitato i cinque paesi "a cooperare e coordinarsi con il Governo di accordo nazionale nella lotta contro le organizzazioni terroristiche, come Stato islamico e al Qaeda, poiché l'offensiva su Tripoli ha fornito loro l'opportunità e il clima appropriato per tornare in Libia, dove la loro attività è aumentata". (segue) (Lit)