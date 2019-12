Kazakhstan: presidente Tokayev, stiamo gettando basi per nuova politica basata su dialogo

- Il Kazakhstan sta gettando le basi per una nuova cultura politica basata su un dialogo costruttivo. Lo ha detto il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, che presiede oggi i lavori del Consiglio nazionale di fiducia pubblica. “Abbiamo mobilitato le nostre forze per garantire un lavoro efficace e coordinato. Ho incaricato le strutture governative di fornire il massimo supporto al Consiglio nazionale. Anche l'amministrazione presidenziale è coinvolta in questo lavoro. A questo proposito, credo che non vi siano dubbi nelle attività volte a costruire un dialogo e a realizzare le riforme”, ha affermato Tokayev. “Ho avuto degli incontri personali con molti di voi. Abbiamo discusso dei vostri consigli e iniziative. Ho intenzione di incontrarvi anche in futuro. I membri del Consiglio nazionale hanno discusso di molte questioni e hanno raggiunto un accordo su alcune questioni problematiche. Penso che stimolerà il rafforzamento della democrazia e la fiducia del pubblico nelle autorità”, ha aggiunto il capo dello Stato kazakho. Tokayev ha sottolineato che l'esperienza del Consiglio nazionale di fiducia pubblica è molto apprezzata dalle organizzazioni internazionali. “Il Consiglio nazionale ha dimostrato di essere in grado di ottenere la fiducia della società. La cosa più importante è che stiamo gettando le basi per una nuova cultura politica”, ha sottolineato il presidente. (Res)