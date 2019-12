Assicurazioni: Intesa Sanpaolo Vita assume controllo di Rbm, leader in sanità integrativa (3)

- "Questa operazione ci consente di accelerare lo sviluppo del business danni e ci avvicina agli obiettivi del nostro Piano d’impresa - afferma Nicola Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della Divisione assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, che sarà indicato quale presidente nella nuova Compagnia - Offriremo alla clientela retail di Intesa Sanpaolo le garanzie salute di Rbm ed alle imprese i prodotti di welfare e le polizze collettive, anche non standard. Valorizzeremo le opportunità di cross-selling, tramite l’offerta di nuovi servizi da parte di tutte le nostre Compagnie e renderemo ancora più efficienti le nostre proposte commerciali in nuovi segmenti di mercato. Intesa Sanpaolo Rbm Salute sarà un polo di eccellenza, che saprà proporre un servizio di consulenza qualificata a tutti i clienti, specialmente in un mercato come quello italiano, dove il rapporto tra spesa intermediata da assicurazioni e spesa diretta di privati è inferiore alla media europea". Marco Vecchietti, ad di Rbm Assicurazione Salute, indicato quale ad nella nuova Compagnia, in considerazione dell’esperienza acquisita nel settore, afferma: "L’accordo odierno garantisce un supporto fondamentale allo sviluppo della Compagnia, dell’intero settore dell’assicurazione salute e della sanità integrativa, spesso invocate come possibili soluzioni ai problemi del sistema sanitario italiano. La spesa sanitaria 'privata' - 1/4 dell’intera spesa sanitaria nazionale - ha ormai sforato i 40 miliardi di euro annui; si tratta di un costo crescente per le famiglie, che ne finanziano l’87,4 per cento direttamente. Nonostante i passi avanti fatti in questi anni, resta contenuta la diffusione della sanità integrativa (che finanzia solo il 9 per cento delle cure private degli italiani) e dell’assicurazione sanitaria (che, invece, ne finanzia il 3,6 per cento), a causa di un impianto normativo che non consente a tutti i cittadini di disporre di un secondo pilastro da affiancare alle tutele del Servizio sanitario nazionale. La sfida da vincere è quella di gestire le cure pagate direttamente dai cittadini, attraverso una piena integrazione delle strutture sanitarie, l’ampliamento di partnership con i principali produttori di beni (farmaci, protesi, occhiali) ed un impiego sempre maggiore dell’innovazione tecnologica". (Com)