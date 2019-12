Aerospazio: Cina-Brasile, lanciato nuovo satellite di telerilevamento Cbers-4A (3)

- Nel luglio 1988, la Cina e il Brasile hanno firmato l'accordo che istituisce la ricerca e la produzione congiunte dei satelliti per la ricerca sulla terra. Il primo di questi satelliti è stato lanciato dalla Cina nel 1999. Marcos Cesar Pontes, ministro brasiliano per la Scienza, la tecnologia, l'innovazione e le comunicazioni, ha affermato che la cooperazione tra Cina e Brasile ha contribuito allo sviluppo economico e sociale internazionale. Il satellite è stato sviluppato congiuntamente dall'Accademia cinese della tecnologia spaziale e dall'Istituto nazionale di ricerca spaziale del Brasile. Il razzo vettore è stato sviluppato dall'Accademia di Shanghai di tecnologia per il volo spaziale (Sast). (Cip)