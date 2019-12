Usa-Cina: Pechino invita Washington a non usare il Tibet per interferire in affari interni

Pechino, 20 dic 09:01 - (Agenzia Nova) - Il ministero degli Esteri cinese ha invitato gli Stati Uniti a smettere di sfruttare la questione del Tibet come strumento per interferire negli affari interni del paese. Lo ha dichiarato il portavoce del dicastero, Geng Shuang, dopo che la Commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti statunitensi ha approvato una proposta di legge relativa al Tibet. "Il passaggio sulla politica tibetana e il sostegno da parte della Commissione per gli Affari esteri della Camera degli Stati Uniti viola gravemente il diritto internazionale e i principi di base delle relazioni internazionali, oltre a inviare un segnale sbagliato alle forze secessioniste", ha dichiarato Geng. Il testo afferma che "i funzionari cinesi che interferiscono nel processo di riconoscimento di un successore o reincarnazione del Dalai Lama saranno soggetti a sanzioni finanziarie, economiche e relative ai visti mirate, comprese quelle del Global Magnitsky Act". (segue) (Cip) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata