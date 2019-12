Usa-Cina: Pechino invita Washington a non usare il Tibet per interferire in affari interni (2)

Pechino, 20 dic 09:01 - (Agenzia Nova) - "La posizione e la politica della Cina sulla questione del Tibet è costante e chiara. Gli affari tibetani sono puramente affari interni della Cina e non sono permesse interferenze straniere", ha osservato Geng. Il portavoce ha ribadito che Pechino esorta la parte statunitense a comprendere appieno l'elevata sensibilità della questione tibetana e a smettere di sfruttarla come strumento per interferire negli affari interni della Cina. "La reincarnazione dei Buddha viventi, incluso il Dalai Lama, dovrebbe attenersi alle leggi e ai regolamenti dello stato, ai riti religiosi e alle convenzioni storiche", ha detto Geng a marzo, dopo che il 14mo Dalai Lama ha affermato che la sua incarnazione poteva essere localizzata in India e che eventuali successori nominati dalla Cina non sarebbero riconosciuti. (segue) (Cip) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata