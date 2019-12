Usa-Cina: Pechino invita Washington a non usare il Tibet per interferire in affari interni (3)

Pechino, 20 dic 09:01 - (Agenzia Nova) - Zhu Weiqun, ex capo del Comitato per gli affari etnici e religiosi del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, ha dichiarato ieri al "Global Times" che il disegno di legge della Camera degli Stati Uniti è carico di intenzioni "estremamente malvagie volte a sostenere la cricca del Dalai e i secessionisti del Tibet e sfida la legittima sovranità e integrità territoriale della Cina". "Il passaggio del disegno di legge ha gravemente compromesso i legami Cina-Usa", ha affermato. Zhu ha esortato i parlamentari statunitensi a riflettere sulle conseguenze del disegno di legge prima di emanarlo, avvertendo che il governo e il popolo cinese si opporrebbero sicuramente e lotterebbero fino alla fine. (segue) (Cip) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Zhu Weiqun, ex capo del Comitato per gli affari etnici e religiosi del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, ha dichiarato ieri al "Global Times" che il disegno di legge della Camera degli Stati Uniti è carico di intenzioni "estremamente malvagie volte a sostenere la cricca del Dalai e i secessionisti del Tibet e sfida la legittima sovranità e integrità territoriale della Cina". "Il passaggio del disegno di legge ha gravemente compromesso i legami Cina-Usa", ha affermato. Zhu ha esortato i parlamentari statunitensi a riflettere sulle conseguenze del disegno di legge prima di emanarlo, avvertendo che il governo e il popolo cinese si opporrebbero sicuramente e lotterebbero fino alla fine. (segue) (Cip)