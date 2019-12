Usa-Cina: Pechino invita Washington a non usare il Tibet per interferire in affari interni (4)

- Li Haidong, professore presso l'Istituto per le relazioni internazionali dell'Università di per gli affari stranieri di Pechino, considera la serie di recenti progetti di legge statunitensi relativi a Hong Kong, Taiwan e Xinjiang come iniziative per cercare di contenere Pechino. "La Camera dei Rappresentanti sta sfruttando il Tibet come strumento politico per contenere la Cina, per spingere l'amministrazione Trump a mettere in atto politiche relative alla Cina che saranno sicuramente conflittuali", ha detto Li. Il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post" ha riferito alla fine di novembre che circa 150 progetti di legge relativi alla Cina sono in sospeso al Congresso degli Stati Uniti, riguardanti la sicurezza informatica, il commercio di fentanil, le operazioni di influenza politica, Taiwan e il Mar Cinese Meridionale. (Cip)