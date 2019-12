Libia: l'intelligence libica ammette di aver arrestato il giornalista Reda Fhail al Bum

- L'intelligence generale libica ha confermato l'arresto del giornalista e fondatore della Libyan Independent Media Organization, Redha Fhail al Bum, dopo il suo arrivo pochi giorni fa nella capitale Tripoli dalla Tunisia. L’arresto del giornalista "soddisfa tutti gli standard legali ed è stato coordinato con il pubblico ministero", si legge in una dichiarazione ufficiale. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), le missioni europea e canadese in Libia, attivisti e diverse organizzazioni locali e internazionali avevano espresso preoccupazione per l’arresto del giornalista noto per la sua attività in difesa dei diritti umani, chiedendo il suo rilascio immediato. (Lit)