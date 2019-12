Russia: fonti stampa, attentatore a sede Fsb aveva un ordigno

- Evgenij Manjurov, il 39enne individuato come l’autore dell’attacco alla sede del Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb), era armato di un fucile Kalashnikov e aveva un ordigno nello zaino. Lo riferiscono fonti del quotidiano russo "Komsomolskaja Pravda". Il bilancio dell'attacco è di un morto – un ufficiale dell'Fsb – e cinque feriti, tra cui un civile. Il Comitato investigativo ha classificato la sparatoria come attacco terroristico.(Rum)