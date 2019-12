Roma: furti identità e truffe per prosciugare risparmi, 18 arresti tra Lazio e Campania

- Truffavano ignare vittime su tutto il territorio nazionale con la complicità di funzionari postali e bancari, prosciugandone i risparmi: 18 persone sono finite in manette tra il Lazio e la Campania. In particolare, i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Roma Eur a conclusione di una complessa e articolata attività d’indagine, nella provincia di Roma e Napoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 19 indagati (10 arrestati che andranno in carcere, 8 arrestati che andranno ai domiciliari e 1 persona destinataria della misura dell’obbligo di dimora), ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, operante tra il Lazio e la Campania, finalizzata all’indebito utilizzo di carte di credito/pagamento e alla frode informatica, tramite accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nonché sostituzione di persona, truffa, ricettazione e riciclaggio, con la complicità di funzionari postali e bancari, capaci di fornire i nominativi delle vittime e i loro dati sensibili per prosciugarne i risparmi. (segue) (Rer)