Mafia: blitz a Messina, 14 arresti

- Questa mattina la Polizia di Stato di Messina, nell'ambito dell'operazione "Predominio", ha arrestato 14 persone, di cui 5 ex collaboratori di giustizia, esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti a due sodalizi criminali in larga parte tra loro sovrapponibili, dediti, tra le altre azioni delittuose, all’estorsione e al narcotraffico. L’operazione costituisce l’epilogo delle più recenti indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, avviata nel luglio 2018 e protrattasi sino al marzo del 2019. Gli agenti hanno fatto sapere di aver scoperto l’intento di alcuni ex collaboratori di giustizia i quali, una volta rientrati in città, si erano adoperati, in forma stabile e associata, al fine di riaffermarsi nel panorama criminale locale, guadagnando un proprio spazio nel campo del traffico e spaccio di stupefacenti nonché attraverso l’intimidazione e l’estorsione. Nel corso dell’indagine numerosi sono stati gli episodi di spaccio di droga accertati ed è stato anche rilevato il possesso di armi da parte di alcuni degli indagati e ciò a chiara riprova della pericolosità di tali compagini criminali. (Ren)