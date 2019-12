Costa d’Avorio-Francia: al via visita di Macron, prevista firma accordi con omologo Ouattara

- Prende il via oggi la visita del presidente francese Emmanuel Macronin Costa d’Avorio, che cade a meno di un anno dalle elezioni presidenziali nel paese africano in programma nell'ottobre 2020. Durante la visita il capo dell’Eliseo incontrerà l’omologo ivoriano Alassane Ouattara con il quale poserà la prima pietra del mercato centrale di Bouaké, nel centro del paese, che una volta completato sarà il più grande mercato aperto dell'Africa. Nella giornata di domani Macron si recherà a Koumassi, sobborgo popolare di Abidjan, per inaugurare alcune infrastrutture sportive insieme all’ex calciatore Didier Drogba e parteciperà a un dibattito con 300 studenti nel campo della salute, per discutere della lotta contro l’Aids e le pandemie, nel tentativo di rilanciare lo “spirito” del suo discorso del 2017 a Ouagadougou nel quale aveva ridisegnato il rapporto di Parigi con il continente. Insieme all’omologo Ouattara, Macron poserà poi la prima pietra del cantiere per la realizzazione della metropolitana di Abidjan, finanziata con fondi francesi per 1,5 miliardi di euro e i cui lavori inizieranno nel 2020. (segue) (Res)