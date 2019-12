Costa d’Avorio-Francia: al via visita di Macron, prevista firma accordi con omologo Ouattara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domenica Macron e Ouattara renderanno omaggio ai nove militari francesi e al militare statunitense deceduti nel bombardamento di Bouaké, nel centro del paese, il 6 novembre 2004, dove il capo dello Stato francese deporrà una corona e una targa in onore dei connazionali deceduti. Macron sarà il primo presidente francese a rendersi sul posto dell'attacco, dove la scuola superiore Cartesio, situata nel punto in cui si trovava il campo militare francese, è stata successivamente riabilitata come edificio pubblico. Nella giornata di sabato Macron e Ouattara saranno invece ad Abidjan per inaugurare la nuova sede dell'Accademia internazionale per la lotta al terrorismo. È probabile che durante i suoi colloqui con la controparte ivoriana Macron affronterà anche il tema della riforma del franco Cfa, vista anche la presenza ad Abidjan del ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire. Il presidente francese, che resterà in Costa d’Avorio fino a domenica 22 dicembre, parteciperà inoltre alla cena di Natale nella base militare di Port-Bouet, vicino all'aeroporto di Abidjan, dove sono di stanza circa mille militari francesi. (segue) (Res)